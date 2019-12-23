تحقيق عاجل في الزمالك.. القصة الكاملة لأزمة عواد وأبوجبل عبر "إنستجرام"

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك فتح تحقيق مع حارسي المرمى محمد عواد ومحمد أبو جبل، عقب ما نسب لهما من تصريحات غير مباشرة وجهها كلا منهما للآخر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى الثنائي أن تكون الحسابات التي شنت الهجوم تخصهما، مؤكدين أنها ليس الصفحة الشخصية التي يمتلكونها.

ويعقد أمير مرتضى المشرف العام على الفريق، جلسة صباح اليوم مع الثنائي من أجل معرفة حقيقة الأمر، خاصة أنه شهد جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الجماهير.

وشهدت الساعات الماضية أحداث مثيرة بين الحارسين عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام"، عقب نشر "أبو جبل" إشادة من أحد الأشخاص مكتوب بها: "صدقوني أبو جبل يلعب على حساب أي حد"، ورد عليها صفحة عليها اسم محمد عواد، قائلا: "دائما الجبال خلفي".

ونفى "عواد" هذا الأمر وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا وأبو جبل وجنش وصبحي أكتر من أخوات، وصفحاتي على فيسبوك وإنستجرام وتويتر كلها موثقة، وأي صفحة باسمي غير موثقة مليش أي علاقة بيها نهائي".

في المقابل كتب "أبو جبل" عبر صفحته الشخصية: "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أن أكون حارس مرمى في نادي الزمالك أكبر أندية أفريقيا ده في حد ذاته شرف لأي حد ووسام اتشرف بيه طول العمر".

وأكمل: "المنافسة الحالية بين حراس نادي الزمالك تقوم على قيم ومبادئ نادي الزمالك القائمة على الحب والاحترام الحقيقي، والمبادئ الحقيقية وليست المزيفة، تحية لحراس نادي الزمالك الذين تحملو الكثير من السوشيال ميديا ومن الشائعات المغردة للنيل من نادي الزمالك".