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"فيفا" يكشف أسباب حصول محمد صلاح على أفضل لاعب بكأس العالم للأندية

06:35 ص | الإثنين 23 ديسمبر 2019
كتب: كريم عثمان
"فيفا" يكشف أسباب حصول محمد صلاح على أفضل لاعب بكأس العالم للأندية

محمد صلاح

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أسباب حصول اللاعب محمد صلاح قائد منتخب مصر وجناح ليفربول الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب في بطولة كاس العالم للأندية لعام 2019، التي أقيمت في قطر، وتوج بها الفريق الإنجليزي السبت الماضي.

وأوضح "فيفا"، في بيان رسمي عبر موقعه، الأسباب التي أهَّلت الفرعون المصري لاقتناص الجائزة قائلًا: "اخترنا محمد صلاح كأفضل لاعب في البطولة، نظرا لأدائه المتميز منذ بداية المسابقة وإلى نهايتها، حيث كان نجم ليفربول هو الفائز المستحق بجائزة الكرة الذهبية لأديداس، وجائزة أفضل لاعب في البطولة من قبل شركة علي بابا الراعية".

وأضاف البيان، أن "اللاعب المصري ساهم في تفوق فريقه في المبارة الأولى أمام مونتيري المكسيكي، من خلال صناعة الهدف الأول الذي سجله اللاعب الغيني نابي كيتا، حيث أثبت أنه لا يكتفي بتسجيل الأهداف فقط، بل يساعد زملاءه كذلك في الوصول لمرمى الخصم".

وأشار فيفا إلى أن سرعة جناح ليفربول كانت دائمًا تمثل تهديدا دائما للمنافسين، ما جعله يستحق الجائزة بجدارة، وهو ما أكده آلاف المشجعين في ملعب خليفة الدولي، بدعمهم الدائم له وهتافهم كلما لمس (مو) الكرة".

وكان محمد صلاح قد توج بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية، وذلك بعد فوز فريقه ليفربول الإنجليزي على نظيره فلامنجو البرازيلي بنتيجة هدف مقابل لا شىء، أحرزه روبرتو فيرمينو في الدقيقة 99.

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