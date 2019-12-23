ينتظر عشاق المارد الأحمر، مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في واحدة من المباريات القوية بين الفريقين.

ويلتقي الأهلي في السابعة والنصف من مساء اليوم، بتوقيت القاهرة نظيره نادي الاتحاد، في واحد من اللقاءات المثيرة بين الفريقين، في ظل التألق اللافت للنظر للفريق السكندري منذ بداية الموسم.

ويدخل الأهلي المباراة متصدرا لجدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 21 نقطة من أصل 7 مباريات فقط.

على الجانب الآخر يدخل نادي الاتحاد السكندري، بقيادة طلعت يوسف الذي نجح في تقديم شكل مميز مع الفريق السكندري هذا الموسم، ووصل به إلى المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 20 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري المصري والقنوات الناقلة للقاء

وتنطلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر، والثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويمكنكم مشاهدة المباراة من خلال قناة أون سبورت، أو قناة تايم سبورتس، أو قناة النيل للرياضة.