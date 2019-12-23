أحدث الأخبار

أخر الأخبار

تدريبات قوية لبيراميدز استعدادا لمواجهة وادي دجلة بالدوري (صور)

المقاولون يخطف صدارة الدوري من الأهلي مؤقتًا بثنائية في الإسماعيلي (فيديو)

رزاق ورفعت يقودان تشكيل الاتحاد السكندري أمام الأهلي

بث مباشر.. الأهلي في مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري المصري

تشكيل الأهلي أمام الاتحاد.. أجايي يقود الهجوم وعودة سعد سمير

06:37 م | الإثنين 23 ديسمبر 2019
كتب: أحمد خالد
تشكيل الأهلي أمام الاتحاد.. أجايي يقود الهجوم وعودة سعد سمير

الأهلي

أخبار متعلقة

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، سعد سمير، أيمن أشرف، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، أجايي، أحمد الشيخ.

وجاء دكة بدلاء الأهلي كالتالي:"

شريف إكرامي، محمود متولي، وليد سليمان، أزارو، حسام عاشور، أحمد فتحي، جيرالدو .

فيما استبعد رينيه فايلر كل من:"علي لطفي ومحمود وحيد ومروان محسن".

ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم، متصدرا ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 21 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن منافسه الاتحاد السكندري صاحب العشرين نقطة.

ويعتبر الأهلي الفريق الوحيد في جدول الدوري المصري، الذي لم يتعرض للوقوع في فخ التعادل أو الخسارة، محققا سبعة انتصارات، ليجمع 21 نقطة متفوقا على كل الأندية بالدوري، ليكون الرقم صفر في خانتي التعادل والخسارة رابع أسلحة متصدر الدوري المصري وحامل اللقب.

أخبار قد تعجبك

«ساسى» يطلب الرحيل.. ويمنح الزمالك فرصة أخيرة لسداد مستحقاته

استطلاع رأى

  • الأهلي

    الأهلي

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري المصري
  • الاتحاد السكندري

    الاتحاد السكندري

  • المقاولون العرب

    المقاولون العرب

  • 2

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري المصري
  • الإسماعيلي

    الإسماعيلي

الأكثر قراءة

مايفوتكش.. ضربة جديدة للزمالك بسبب عواد.. صدمة صالح وحالة وفاة بسبب السرطان

"خناقة شوارع" بين عبدالله السعيد ولاعبي المصري (فيديو)

مايفوتكش.. الأهلي يقترب من ضم الدبابة.. عمل إنساني من محمد صلاح.. وصدمة زملكاوية
عصام مرعى: الزمالك أقالني بطريقة مهينة.. وهناك أشخاص يخربون الفريق