تشكيل الأهلي أمام الاتحاد.. أجايي يقود الهجوم وعودة سعد سمير

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، سعد سمير، أيمن أشرف، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، أجايي، أحمد الشيخ.

وجاء دكة بدلاء الأهلي كالتالي:"

شريف إكرامي، محمود متولي، وليد سليمان، أزارو، حسام عاشور، أحمد فتحي، جيرالدو .

فيما استبعد رينيه فايلر كل من:"علي لطفي ومحمود وحيد ومروان محسن".

ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم، متصدرا ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 21 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن منافسه الاتحاد السكندري صاحب العشرين نقطة.

ويعتبر الأهلي الفريق الوحيد في جدول الدوري المصري، الذي لم يتعرض للوقوع في فخ التعادل أو الخسارة، محققا سبعة انتصارات، ليجمع 21 نقطة متفوقا على كل الأندية بالدوري، ليكون الرقم صفر في خانتي التعادل والخسارة رابع أسلحة متصدر الدوري المصري وحامل اللقب.