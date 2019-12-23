عاجل.. أحمد الشيخ يضع الأهلي في المقدمة أمام الاتحاد (فيديو)

نجح النادي الأهلي في التقدم على نظيره الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع كلا الفريقين حاليًا على ملعب "استاد القاهرة الدولي"، في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف العملاق الأحمر الأول في الدقيقة 48 من زمن المباراة عن طريق أحمد الشيخ بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلًا ركنية لفريقه من الجانب الأيمن.

ويحتل النادي الأهلي حاليًا وصافة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري، وفي جعبته 21 نقطة حتى الآن.

على الجانب الآخر، يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة المصرية الكبيرة، وفي رصيده 20 نقطة.

وجاء تشكيل النادي الأهلي خلال تلك المباراة على النحو التالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول، سعد سمير، أيمن أشرف، محمد هاني.

وفي خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، أفشة.

وفي خط الهجوم: حسين الشحات، أجايي، أحمد الشيخ.

وجاءت دكة بدلاء النادي الأهلي كالتالي:

شريف إكرامي، محمود متولي، وليد سليمان، أزارو، حسام عاشور، أحمد فتحي، جيرالدو.

فيما استبعد رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي كل من: علي لطفي ومحمود وحيد ومروان محسن.

أما عن تشكيل الاتحاد السكندري فجاء على النحو التالي:

حارس المرمى: عماد السيد

في خط الدفاع : محمود رزق ، محمد أنور، أسامة العزب ، السيد سالم

وفي خط الوسط : نور السيد ، أحمد نبيل مانجا ، خالد الغندور

وفي خط الهجوم : أحمد رفعت، رزاق سيسيه ، إيمانويل أكوي.

بينما تضم مقاعد بدلاء الفريق السكندري كلا من: محمود الزنفلي، هشام محمد، صبري رحيل، محمود شعبان، أحمد حجي، إسلام جمال، خالد قمر.