60 دقيقة.. فرحة أهلاوية بهدف أفشة في المدرجات.. ودخول خالد قمر

مرت 60 دقيقة من زمن مباراة الأهلي والاتحاد السكندري واستطاع المارد الأحمر التقدم بالهدف الثاني، عن طريق محمد مجدي أفشة، خلال المباراة التي تقام على على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستمر ضغط لاعبي الاتحاد على منتصف ملعب الأهلي الدفاعي من أجل تعديل النتيجة مع بداية الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 49 تحصل الاتحاد على ركلة حرة مباشرة من يسار الملعب خارج منطقة الجزاء بقليل بعد عرقلة من محمد هاني لأحمد رفعت.

وفي الدقيقة 54، ومن جملة فنية رائعة من لاعبي الأهلي نجح الأهلي في إحراز الهدف الثاني للمارد الأحمر، بعد تمريرة من حسين الشحات لأجايي قبل أن يصنع النيجيري لأفشة ليضعها الأخير في الشباك.

وفي الدقيقة 59، أجرى طلعت يوسف أول تغييرات الاتحاد بدخول خالد قمر بدلا من أحمد رفعت.

ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم، متصدرا ترتيب جدول الدوري، برصيد 21 نقطة، متفوقا بفارق نقطة وحيدة عن منافسه الاتحاد السكندري صاحب العشرين نقطة.

ويعتبر الأهلي الفريق الوحيد في جدول الدوري المصري، الذي لم يتعرض للوقوع في فخ التعادل أو الخسارة، محققا سبعة انتصارات، ليجمع 21 نقطة متفوقا على كل الأندية بالدوري، ليكون الرقم صفر في خانتي التعادل والخسارة رابع أسلحة متصدر الدوري المصري وحامل اللقب.