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من أول لمسة.. أزارو يحرز ثالث أهداف الأهلي في شباك الاتحاد

09:00 م | الإثنين 23 ديسمبر 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
من أول لمسة.. أزارو يحرز ثالث أهداف الأهلي في شباك الاتحاد

أزارو

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نجح النادي الأهلي في إحراز ثالث أهدافه في شباك الاتحاد السكندري، في المباراة التي تجمع كلا الفريقين حاليًا على ملعب "استاد القاهرة الدولي"، في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف العملاق الأحمر الثالث عن طريق وليد أزارو، في الدقيقة 66 من زمن المباراة، وذلك بعد نزوله مباشرة بديلًا لأحمد الشيخ.

وأحرز المهاجم الدولي المغربي الهدف الثالث من تسديدة من داخل منطقة جزاء فريق الاتحاد السكندري، بعد عرضية متقنة من الظهير الأيمن محمد هاني.

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