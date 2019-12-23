قطار فايلر لا يتوقف.. الأهلي يضرب الاتحاد برباعية وينفرد بصدارة الدوري (فيديو)

واصل قطار الأهلي سيره بنجاح في بطولته المفضلة، باكتساحه للاتحاد السكندري برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وانفرد الأهلي بصدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين عن المقاولون صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 20 في المركز الثالث.

وسجل رباعية الأهلي كل من أحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة ووليد أزارو وعلي معلول في الدقائق 48 و55 و66 و73.

ونجح أحمد الشيخ في إحراز الهدف الأول الأهلي مستغلا ضربة ركنية من علي معلول، ليضعها الجناح الأيمن بقدمه في الشباك.

وفي الدقيقة 54، ومن جملة فنية رائعة من لاعبي الأهلي نجح الأهلي في إحراز الهدف الثاني للمارد الأحمر، بعد تمريرة من حسين الشحات لأجايي قبل أن يصنع النيجيري لأفشة ليضعها الأخير في الشباك.

وفي الدقيقة 64 أجرى رينيه فايلر تغييرين دفعة واحدة بدخول وليد سليمان ووليد أزارو بدلا من أحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة.

ومن أول لمسة، تمكن وليد أزارو من إحراز الهدف الثالث للأهلي بتسديدة من تحت أقدام الحارس عماد السيد.

وأضاف علي معلول الهدف الرابع في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، بعد لمس الكرة يد اللاعب محمود رزق.

وتوقف المباراة في الدقيقة 82 لإصابة لاعبي الاتحاد محمود رزق ومحمد أنور، أثناء التحام في الهواء، ونزول الطاقم الطبي لتقديم الإسعافات المطلوبة.

واستنئافت المباراة وعودة محمود رزق لملعب المباراة، وأكمل الاتحاد اللعب بـ 10 لاعبين بعد خروج محمد أنور للإصابة، واستنفاد التبديلات المسموح بها لفريق الاتحاد.