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ورطة جديدة.. نجم الزمالك يقترب من الرحيل

02:13 م | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
كتب: أحمد أبوالليل
ورطة جديدة.. نجم الزمالك يقترب من الرحيل

لقطة من مباراة الزمالك

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يفكر نادي اتحاد جدة السعودي في التعاقد مع محمود علاء، مدافع فريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد فشله في التوصل لاتفاق بشأن ضم مواطنه أحمد حجازي، لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

وكشفت صحيفة "المدينة" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة اتحاد جدة تفكر في التعاقد مع محمود علاء بسبب توقف المفاوضات مع وست بروميتش ألبيون، الذي يرفض التخلي عن أحمد حجازي، حيث يتمسك به المدرب الكرواتي سلافين بيليتش، المدير الفني لبروميتش.

وأوضحت الصحيفة أن اتحاد جدة يرى محمود علاء مدافعا قويا وسيكون مناسبا للفريق، خاصة أنه يتميز بتسجيل الأهداف والسرعة في الأداء وهي المقومات التي دفعت إدارة "الزعيم" للتفكير في التعاقد معه.

اتحاد جدة يرغب في ضم  محمود علاء 

ويتطلع اتحاد جدة للتعاقد مع مدافع في يناير لسد ثغرة قلب الدفاع التي يعاني منها بعد رحيل المغربي مروان دا كوستا وتجدد إصابة زياد الصحفي، الأمر الذي جعل الاتحاد يسعى للتعاقد مع محمود علاء تحسبا لفشل صفقة حجازي.

جدير بالذكر أن اتحاد جدة يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة.

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