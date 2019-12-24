عاجل.. منع رئيس الزمالك من حضور 3 مباريات وتغريمه ماديا

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم عن عقوبات جديدة، في اجتماعها أمس، بعد الاطلاع على تقارير حكام ومراقبي المباريات، وما وصل إليها من المدير التنفيذي ومدير إدارة المسابقات من مستندات.

وجاءت القرارات كالتالي:

- منع رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة 3 مباريات، وغرامة 100 ألف جنيه، لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة.

- توبيخ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، لما بدر منه من انتقادات ضد التحكيم، وتحذيره بفرض عقوبة في حالة تكرار ذلك.

- منع فرج عامر، رئيس نادي سموحة، من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مباراة واحدة، وغرامة 50 ألف جنيه، لما بدر منه من تصريحات مسيئة لطاقم الحكام الذي أدار مباراة فريقه أمام أسوان.

- إيقاف رضا عبد العال، المدير الفني لبلدية المحلة، 4 مباريات، وغرامة 50 ألف جنيه، لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام غزل المحلة.

- إيقاف مصطفى محمد، المدير الإداري لفريق شركة أسيوط لتكرير البترول، 10 مباريات، وغرامة 50 ألف جنيه، لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام الفيوم.

- ايقاف مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق أسوان، مباراتين، لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد لجنة الحكام.

- إيقاف علاء الدين مصطفى سالم، مدلك فريق المصري، 4 مباريات، وغرامة 50 ألف جنيه، لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز.