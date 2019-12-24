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زيزو أساسيا في تشكيل الزمالك لمواجهة الإنتاج

06:36 م | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
كتب: محمد خيري
زيزو أساسيا في تشكيل الزمالك لمواجهة الإنتاج

الزمالك

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي كارتيرون، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة الانتاج الحربي المقرر لها في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

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