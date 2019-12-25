الزمالك يدرس بيع «أحداد» للرجاء المغربى مقابل ضم «بن حليب»

يدرس نادى الزمالك عرض إدارة نادى الرجاء المغربى من أجل الحصول على خدمات اللاعب حميد أحداد على سبيل البيع النهائى، بعد تألقه اللافت للنظر منذ انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث نجح فى تسجيل 5 أهداف رفقة بطل المغرب فى مختلف البطولات، فضلاً عن تسجيله هدفاً مع المنتخب المغربى المحلى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا للمحليين.

وعرض مسئولو النادى المغربى على الزمالك الحصول على خدمات مهاجمه المغربى محمود بن حليب بشكل نهائى، مقابل التخلى عن «أحداد» من أجل إنهاء الصفقة سريعاً، وهو ما يدرسه مجلس إدارة النادى طالباً مع اللاعب الحصول على 3 ملايين دولار نظير التخلى عن «أحداد» بشكل نهائى، ومشترطاً موافقة اللاعب نفسه.

النادى يحصل على توقيع لاعب وسط نادى مصر.. البعثة تطير إلى زامبيا.. و«كارتيرون» يغلق ملف الدورى استعداداً لـ«زيسكو»

من جانبه، أبدى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، موافقته على انضمام «بن حليب» خاصة أنه يعرفه جيداً منذ أن كان مدرباً لفريق الرجاء، ويعلم الإمكانيات الكبيرة التى يتمتع بها، مؤكداً أنه سوف يكون إضافة قوية للفريق الأبيض فى حال إتمام الصفقة بنجاح، رافضاً تقييم «أحداد» قبل انتهاء الموسم الحالى.

على جانب آخر، حصل مجلس النادى على توقيع إسلام صلاح، لاعب فريق نادى مصر، لمدة ثلاثة مواسم، ويتبقى الاتفاق مع نادى مصر من أجل إنهاء الصفقة بشكل رسمى، وشهدت الفترة الماضية تألق «صلاح» الذى يلعب فى مركز الوسط المدافع، وهو نفس مركز طارق حامد.

فى سياق مختلف، عقد «كارتيرون» جلسة مع اللاعبين وطالبهم بنسيان مباريات الدورى الممتاز بشكل مؤقت والتفكير فى بطولة أفريقيا وأكد لهم أن مشوار الدورى ما زال طويلاً ولكن حالياً أمامهم مباراة هامة أمام زيسكو الزامبى ولا بد من التركيز الشديد داخل الملعب وعدم التأثر بأى أمور أخرى قد تؤثر على تركيزهم، كما حذرهم من الاستهتار بالفريق الزامبى.

على صعيد آخر، يطير اليوم، الأربعاء، الفريق إلى زامبيا استعداداً لمواجهة زيسكو يوم السبت المقبل فى إطار الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا على ملعب الأخير، وسيكون فى استقبال البعثة هانى زادة، رئيس البعثة، الذى سبقها من أجل ترتيب الإقامة وملاعب التدريب، ومعه مسئولو السفارة المصرية الذين حرصوا على تذليل جميع العقبات من أجل إراحة الفريق الأبيض.

وتضم قائمة البعثة: «محمد عواد، محمد أبوجبل، محمد صبحى، محمود علاء، محمد عبدالغنى، محمد عبدالسلام، محمد عبدالشافى، إسلام جابر، محمود الونش، حازم إمام، طارق حامد، فرجانى ساسى، محمد حسن، أحمد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى، محمد أوناجم، كريم بامبو، مصطفى فتحى، مصطفى محمد، عمر السعيد».

ومن المقرر أن تقيم البعثة فى فندق قريب من ملعب ليفى مواناواسا الذى يستضيف المباراة، حيث تم حجز الملعبين الفرعيين بملعب المباراة لخوض التدريبات يومى الأربعاء والخميس، وختام التدريبات على الملعب الرئيسى يوم الجمعة المقبل.