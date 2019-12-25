عاجل.. كهربا يظهر في تدريبات الأهلي الجماعية للمرة الأولى

خاض محمود عبد المنعم كهربا الوافد الجديد للنادي الأهلي تدريبه الأول مع لاعبي الفريق الذين شاركوا في مباراة الاتحاد السكندري الماضية.

وخضع لاعبو الفريق الأحمر لتدريبات استشفائية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر، اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وذلك بالجري حول الملعب، وتدريبات آخرى داخل صالة الجيمانزيوم، للتخلص من حالة الإجهاد.

الأهلي يعود إلى التدريبات

وعاد اليوم الأحمر إلى تدريباته عقب الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر لمدة 24 ساعة عقب الفوز على الاتحاد السكندري، أول أمس الاثنين، بأربعة أهداف نظيفة في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي المارد الأحمر مع بلاتينيوم بطل زيمبابوي، يوم السبت المقبل، على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.