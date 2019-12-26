الأهلي يمنع "أزارو" من اللعب للزمالك.. و"إليكي" يقترب من الأحمر

كشف مصدر بالنادى الأهلى عن رفض إدارة النادى أى عروض محلية لبيع اللاعب وليد أزارو مهاجم الفريق فى يناير المقبل، وتحصين اللاعب من الذهاب للزمالك بوضع شرط وبند واضح فى عقد خروجه من الأهلى يتضمن عدم عودته للعب فى مصر مستقبلاً، والسماح له بالاحتراف الخارجى فقط.

من ناحية أخرى، تعقد لجنة التخطيط للكرة بالأهلى اجتماعاً اليوم الخميس فى مقر النادى بالجزيرة، لتحديد خريطة العمل خلال المرحلة المقبلة، وعرضها على رئيس النادى محمود الخطيب والذى عاد مؤخراً من رحلة علاج فى فرنسا، وينتظر أن يجتمع رئيس الأهلى بأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادى لمعرفة آخر ما توصلت إليه المفاوضات مع نادى لوزيرن السويسرى لضم «إليكى» المهاجم النيجيرى بعد اختياره من قبل السويسرى رينيه فايلر من بين 11 سيرة ذاتية، ويسعى الأهلى لحسم صفقة «إليكى» فى يناير المقبل على حساب الأنجولى جيرالدو دا كوستا والذى وافق الأهلى بشكل رسمى على رحيله فى يناير المقبل إلى أحد فرق دورى الدرجة الثانية بالدورى البرازيلى.

لجنة التخطيط تجتمع لتحديد خريطة العمل.. تعافى ياسر إبراهيم من الإصابة.. «كهربا» يشارك فى التدريبات الجماعية.. و«السيد» يشترط الإعارة فى الخليج أو الرحيل نهائياً

فى سياق آخر، جدد حسين السيد، ظهير أيسر الفريق الأول بالنادى الأهلى، مطالبه لجهاز الكرة بالنادى بالحصول على الاستغناء الخاص به للرحيل عن القلعة الحمراء فى انتقالات يناير المقبلة، رافضاً مبدأ الإعارة الداخلية، والرحيل عن الفريق نهائياً وقتها بعد معاناته من الجلوس على دكة البدلاء خلال الشهور الستة الأخيرة دون افتعال أى مشكلة، وسعيه لتأمين مستقبله مادياً خاصة أنه لم يحصل على أى ترضية مالية من الأهلى طوال الفترة الأخيرة، ويحصل على عقد متوسط وليس ضمن الفئة الأولى التى تتقاضى الملايين، مشدداً على أنه يرحب بالإعارة فى الخليج وليس داخل أى فريق بالدورى المصرى.

من جانب آخر، يواصل الفريق الأول بقيادة السويسرى رينيه فايلر، تدريباته اليوم الخميس، استعداداً لمواجهة فريق بلاتينيوم الزيمبابوى، المقررة السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وشهدت تدريبات الفريق أمس تعرض وليد أزارو مهاجم الفريق لإصابة خفيفة عبارة عن كدمة قوية فى القدم بعد التحام قوى مع زميله محمد عبدالمنعم مدافع فريق الشباب، وخرج أزارو من المران حيث خضع لفحص طبى وعاد بعدها لاستكمال المران بشكل طبيعى.

وانتظم ياسر إبراهيم فى التدريبات الجماعية، حيث أنهى برنامجه التأهيلى خلال الفترة الماضية للتخلص من الإصابة التى تعرض لها بإجهاد فى العضلة الضامة، معلناً جاهزيته لمباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوى مساء السبت المقبل، كما شهدت التدريبات انتظام محمود عبدالمنعم كهربا فى التدريبات الجماعية للفريق، بعد الانتهاء من التدريبات البدنية، والتأهيل بشكل منفرد على مدار الأيام الماضية وفقاً للبرنامج المحدد له من قبل الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر.

فى السياق نفسه، يدرس الجهاز الفنى إراحة رامى ربيعة من المشاركة فى موقعة السبت المقبل، أمام بلاتينيوم، بسبب عدم تعافى اللاعب بشكل جيد من الإصابة التى ضربته فى العضلة الخلفية، خلال مباراة الاتحاد السكندرى الأخيرة، على أن يشارك الثنائى أيمن أشرف وسعد سمير فى قلب الدفاع بعد ظهورهما بشكل جيد أمام زعيم الثغر.

على الجانب الآخر، تصل بعثة فريق بلاتينيوم الزيمبابوى، اليوم الخميس استعداداً لمواجهة الفريقين، المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على استاد السلام، ويخوض بطل زيمبابوى تدريباته اليوم على أحد الملاعب الفرعية، على أن يختتم تدريباته غداً الجمعة على ملعب السلام الذى يستضيف المباراة.

وحرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلى المدير الإدارى، على التواصل مع سفارة زيمبابوى فى القاهرة؛ لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الفريق الضيف وإقامته بالقاهرة، ومواعيد تدريباته، وغيرها من الأمور التنسيقية.