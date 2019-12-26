اتحاد الكرة يحدد موعد نهاية الدوري وتفاصيل جديدة عن السوبر المصري

تحدث محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، عن موعد نهاية الدوري وإمكانية إقامة السوبر المصري بين الغريمين الأهلي والزمالك، خارج مصر، بعد العروض التي تلقتها الجبلاية خلال الفترة الماضية، لاستضافة المباراة المرتقبة.

وأكد "فضل"، في تصريحات تلفزيونية، أن موعد نهاية الدوري الممتاز سيكون في يونيو المقبل من عام 2020، على أن تنتهي بطولة الكأس بعد 10 أيام من نهاية الدوري، متمنياً أن لا تحدث أي تعديلات على جدول المباريات الحالي.

وعن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، أعلن فضل أنها ستقام في شهر فبراير عام 2020 المقبل، ولكن اتحاد الكرة يدرس فرصة إقامة المباراة خارج مصر، بعد العروض التي تلقاها من عدة دول ترغب في استضافة المباراة.

وأوضح عضو اللجنة الخماسية بالجبلاية، أن موعد المباراة لم يتم تحديده بعد، في إشارة إلى هناك عدة عوامل تتحكم في الاستقرار على موعد المباراة، تتمثل في الشركة الرابعة لاتحاد الكرة، إضافة إلى دراسة لجنة المسابقات لجدول الدوري، من أجل أن لا تتعارض مباراة السوبر المصري مع منافسات الدوري والبطولات الأفريقية.

واختتم فضل بالتأكيد على أن تدخله في تحديد موعد السوبر بين الأهلي والزمالك سيكون بشكل استشاري فقط، على أن يتم الاستقرار على الموعد النهائي بالتنسيق بين اتحاد الكرة والشركة الراعية بجانب لجنة المسابقات، من أجل تحقيق الاستفادة من كافة الجوانب.