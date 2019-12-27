بيراميدز يتعاقد مع مدرب منتخب كرواتيا السابق (صور)

أعلن نادي بيراميدز، اليوم الجمعة، تعاقده مع أنتي شاشيتش، المدير الفني السابق لمنتخب كرواتيا، لتولي القيادة الفنية للفريق الكروي الأول بالنادي خلال المرحلة المقبلة، بعد رحيل الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني السابق للفريق.

ومن المنتظر أن يضم الجهاز المعاون للمدير الفني الكراوتي 5 مساعدين، وصل 3 منهم بالفعل إلى القاهرة.

وحضر مساعديه المؤتمر الصحفي الذي عقد بالنادي مساء اليوم، على أن يصل الثنائي الآخر في وقت متأخر اليوم أيضا.

زيزو مستمر مع الفريق في مواجهة المصري بالكونفيدرالية

يذكر أن عبدالعزيز عبدالشافي "زيزو"، المدير الفني المؤقت، سيستمر في قيادة الفريق خلال مباراة المصري المقرر لها بعد غد الأحد، بالجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية.

ومن المقرر أن يشاهدها المدير الفني الكرواتي من مقصورة الملعب، ويبدأ بعدها مهام عمله مع الفريق.