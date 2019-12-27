استبعاد مروان محسن وصالح جمعة من قائمة الأهلي في مواجهة بلاتنيوم

استبعد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 6 لاعبين من قائمة فريقه لمواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، في المباراة المقرر لها غدا السبت، على ستاد السلام في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واستبعد فايلر كلا من:

محمد محمود وحمدي حمدي ورمضان صبحي ومحمود وحيد، بسبب الإصابة، بينما اسبتعد صالح جمعة ومروان محسن، لأسباب فنية.

وكان السويسري رينيه فايلر، قد أعلن عن قائمة فريقه لمواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، وجاءت القائمة لتضم 21 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، شريف إكرامي.

خط الدفاع :رامي ربيعة، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني، علي معلول، سعد سمير، محمود متولي، أحمد فتحي.

خط الوسط: وليد سليمان، حسام عاشور، أفشة، عمرو السولية، أحمد الشيخ، حسين الشحات، ديانج، جيرالدو.

خط الهجوم: وليد أزارو، أجايي.