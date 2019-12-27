إيهاب الخطيب يتحدث عن انتقال السعيد للزمالك.. ومفاجأة صالح.. ورفض حجازي (فيديو) 

تحدث الناقد الرياضي إيهاب الخطيب، مدير تحرير الرياضة بجريدة "الوطن"، عن آخر المستجدات الخاصة بالأهلي والزمالك، قبل الإعلان عن الصفقات الجديدة الخاصة بالانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال الخطيب، عن كواليس انضمام عبدالله السعيد، للقلعة البيضاء: "كارتيرون صمم أن يضم لاعب في منتصف الملعب، فرأت إدارة الزمالك تهدئة الجماهير الهائجة بسبب تراجع أداء الفريق، والنتائج السلبية، بصفقة عبدالله السعيد".

وتابع: "الزمالك بدأ يتحدث مع السعيد، واللاعب ليس لديه أزمة مع بيراميدز، ولكن عقده سينتهي بنهاية الموسم، واللاعب طلب 17 مليونا من أجل التجديد، والنادي عرض 14 مليونا فقط، ولكن الزمالك سيدفع أكثر من ذلك، ومن الممكن أن تصل الصفقة إلى 20 أو 30 مليون جنيه، ولكن "السعيد" اشترط أن يحصل على أموال الصفقة "كاش" من أجل الانضمام للأبيض".

وتطرق الخطيب، للحديث عن آخر التطورات والمفاجآت بالقلعة الحمراء، قائلًا: "كانت هناك مفاجأة في جلسة محمود الخطيب وفايلر، وهي أن صالح جمعة، سيستمر مع الفريق بعد تمسك السويسري باللاعب، والذي وافق على رحيل عمار حمدي، للاتحاد".

إيهاب الخطيب يتحدث عن المفاجآت في الأهلي

وتابع: "المفاجأت لم تتوقف عند عدم رحيل صالح جمعة فقط، بل رفض السويسري فايلر، ضم أحمد حجازي، خلال انتقالات يناير، لعدم حاجته لمدافعين خلال الفترة المقبلة، بعدما رأت لجنة التخطيط أن الفريق في حاجه لمدافع، ولكن فايلر، رفض الفكرة ويتمسك بضم اللاعب بليسنج إليكي، مهاجم لوزيرن السويسري".

وأكمل: "فايلر، وافق على بقاء مروان محسن، وصلاح محسن سيخرج للإعارة في سموحة أو في الخليج".

واختتم: "حسين السيد تحدث مع محمود الخطيب، ووضح "السيد" موقفه لمحمود الخطيب، أثناء زيارته للتدريب أمس، واللاعب اقترب من الإعارة للدوري السعودي".