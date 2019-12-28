عودة فتحي وربيعة.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بلاتينيوم ستارز

يستضيف الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم، نظيره فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوى، ضمن مباريات الجولة الثالثة، من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، على ملعب السلام.

يسعى المارد الأحمر، الذى يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بدور المجموعات الأفريقي، برصيد ثلاث نقاط، جمعها من الفوز على الهلال السوداني، بعد الخسارة من النجم الساحلي، لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، لاستكمال المشوار بنجاح، والزحف نحو القمة، التى يحتلها فريق النجم برصيد 6 نقاط.

وحذر الجهاز الفني لاعبيه، من الاستهانة بالمنافس، بعد خسارته فى أول جولتين أمام الهلال والنجم، مشددا على الجميع، بضرورة التركيز فى مباراة اليوم، وحسم الفوز وبعدد كبير من الأهداف.

ويستعيد الأهلى فى مباراة اليوم، أيمن أشرف، الذي جرى إيقافه مباراة واحدة، بقرار من الاتحاد الأفريقي "كاف"، بعد طرده فى المباراة الأولى أمام النجم الساحلى.

ومن المتوقع أن الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، آليو ديانج، محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: حسين الشحات، أحمد الشيخ "أزارو"، جونيور أجايي.