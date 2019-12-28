"أبو جبل" في حراسة المرمي ومركز جديد لـ"عبدالغني" بتشكيل الزمالك أمام زيسكو

يلتقي فريق الزمالك، فى الثالثة عصر اليوم، على ملعب "ليفى مواناواسا" بزامبيا، مع نظيره زيسكو، في إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى، بدوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الزمالك المباراة بدافع تحقيق نتيجة إيجابية، للاستمرار فى المراكز الأولى بالمجموعة، حيث يحتل المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز على أول أغسطس الأنجولي، في الجولة الماضية، فى المقابل يحتل الفريق الزامبي، المركز الثالث بنقطة وحيدة، ويتصدر مازيمبي الكونغولى المجموعة برصيد 6 نقاط.

واستقر المدير الفني، خلال المران الختامي، على الدفع بمحمد عبدالغني فى مركز الظهير الأيمن، لغياب حازم إمام، مفضلاً "عبدالغنى" عن محمد عبدالسلام، لعدم إجادة الثاني خلال مواجهة طلائع الجيش، على أن يستمر محمد أبوجبل في حراسة المرمى، على حساب محمد عواد.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

فى الدفاع: محمد عبدالشافي، محمود الونش، محمود علاء، ومحمد عبدالغنى.

وفى الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، ويوسف أوباما.

وفى الهجوم: أشرف بن شرقي، ومصطفى محمد.