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دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم والقنوات الناقلة

10:53 ص | السبت 28 ديسمبر 2019
كتب: أحمد أبوالليل
دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم والقنوات الناقلة

الأهلي يواجه بلاتنيوم الزيمبابوي

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يلتقي النادي الأهلي نظيره بلاتنيوم ستارز الزيمبابوي، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية 2019-2020.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم في تمام التاسعة مساء، على ملعب السلام، وسيتم بث اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق التونسي عصام الشوالي، كما ستنقل المواجهة أرضيا عبر قناة تايم سبورت.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثانى فى المجموعة الثانية بدور المجموعات الأفريقي، برصيد ثلاث نقاط جمعها من الفوز على الهلال السوداني، بعد الخسارة من النجم الساحلي، ويتطلع أبناء القلعة الحمراء لحصد الفوز من أجل الزحف نحو قمة المجموعة.

في حين يدخل بلاتينيوم اللقاء متمسكاً بتحقيق نتيجة إيجابية تعينه على مواصلة مشواره في المسابقة على الرغم من صعوبة موقفه بعد تعرضه للخسارة في الجولتين الماضيتين أمام الهلال السوداني 1-2، والنجم الساحلي التونسي بثلاثية نظيفة.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد بلاتنيوم في دوري أبطال أفريقيا

ومن المتوقع أن يبدأ رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من، محمد الشناوى في حراسة المرمى، أمامه الرباعي الدفاعي علي معلول وأيمن أشرف وسعد سمير (رامى ربيعة)، ومحمد هاني (أحمد فتحي)، وفي الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات وأحمد الشيخ ومحمد مجدي «قفشة»، وفي الهجوم النيجيري جونيور أجايي.

في المقابل، من المتوقع أن يبدأ ليزوى سوى، مدرب بلاتينيوم، المباراة بطريقة 3-5-2، وبتشكيل مكون من: فرنسيس تيزايا، بيللو، بافاري، ستيما، شيكوري، مادزونجوي، شافا، تيجرى، موديفاوا، نيزيلا، وشينجترى.

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