كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة زيسكو الزامبي.. مصطفى محمد بديلا

أعلن الفرنسى، باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لمواجهة زيسكو الزامبي.

ويواجه فريق الكرة الأول بالزمالك نظيره زيسكو الزامبي، اليوم السبت، بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ومحمد أوناجم.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي.

ويحتل فريق الكرة بنادي الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى بالبطولة الأفريقية برصيد 3 نقاط، خلف مازيمبي المتصدر بـ7 نقاط، ويأتي في المركز الثالث أول أغسطس الأنجولي، برصيد نقطتين، وأخيرا زيسكو يونايتد، برصيد نقطة واحدة.

يذكر أن مازيمبي الكونغولي، تعادل أمس الجمعة، مع أول أغسطس الأنجولي على ملعب الأخير، في الجولة الثالثة من نفس البطولة، بهدف لكل فريق.