شوط أول سلبي بين زيسكو والزمالك وأهداف مهدرة من الفريقين (فيديو)

انتهى الشوط الأول من لقاء زيسكو الزامبي والزمالك، بالتعادل السلبي، خلال المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

انطلقت المباراة بهجمة من جانب الزمالك إلا أن محمد عبد الغني رفع الكرة بقوة لتخرج دون وجود متابع، وتتواصل خطورة الفريق الأبيض ويهدر فرجاني ساسي فرصة تهديف محققة بالدقيقة الثانية بعد إهدار انفراد تام بمرمى زيسكو، ويرد الفريق الزامبي بتصويبة قوية يتصدى لها محمد أبو جبل حارس الفريق الأبيض.

وتتواصل خطورة النادي الأبيض من الجبهة اليمنى عن طريق المغربي محمد أوناجم، إلا أن دفاع الفريق الزامبي يفسد هجماته، ويهدلار زيسكو فرصة خطيرة بالدقيقة العاشرة من ضربة ثابتة إلا أن الكرة في النهاية اٌحتسبت تسلل، وتتواصل خطورة الفريق الزامبي إلا أن أبو جبل، يتصدى للكرات العرضية من جانب لاعبي زيسكو، لتمر أول ربع ساعة بتعادل سلبي بين الفريقين.

وتعود الخطورة للزمالك بالدقيقة 17 إلا أن دفاع زيسكو يحول الكرة إلى ركلة ركنية، وتتواصل الخطورة من الجبهة اليمتى للزمالك إلا أن الكرات العرضية لم تكن مقتنة.

ويسقط محمد أبو جبل بالدقيقة 22 بسبب الإصابة للمرة الثانية خلال أحداث اللقاء، ويسدد أوباما بالدقيقة 25 ولكن أعلى مرمى زيسكو، ويستملار التعادل السلبي بين الفريقين حتى الدقيقة 30.

وبالدقيقة 31 يمنع محمود علاء مدافع الزمالك تسديدة قوية لزيسكو ويحول الكرة إلى ركلة ركنية، وتتواصل العرضيات الخاطئة من جانب محمد عبد الغني ظهير أيمن الزمالك ويهدي الكرة لحارس زيسكو بسهولة بالدقيقة 34.

وبالدقيقة 36 يهدر أو ناجم فرصة تهديف محققة من خلال ضربة رأسية، بعد عرضية من جانب زيزو، إلا أن حارس زيسكو يتصدى للكرة ببراعة شديدة.

بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل، محمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي، طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ومحمد أوناجم، أشرف بن شرقي.

وتمر الخمس دقائق الأخيرة من الشوط الأول بهوء لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين.

فيما بدأ زيسكو اللقاء بتشكيل مكون من: جاكوب باندا في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع، سيمون سيلويمبا، ديفيد أوينو، كليمينت موابي، مويلا فيري، ويتكون خط الوسط من الثنائي أدريان تشاما، كوندواني متونجا، وأمامهما الثلاثي جون شينجاندو، وينستون كالينجو، جيسي جاكسون وير، وفي خط الهجوم يلعب كوادري كولا.

جدير بالذكر أن مازيمبي الكونغولي يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، فيما يحل الزمالك بالمركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، فيما يحل أول أغسطس الأنجولي بالمركز الثالث برصيد نقطتين، ويتذيل زيسكو الزامبي المجموعة برصيد نقطة وحيدة.