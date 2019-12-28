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وصول الزمالك لملعب ليفي موانا واسا قبل مواجهة زيسكو الزامبي

02:18 م | السبت 28 ديسمبر 2019
كتب: محمود فؤاد
وصول الزمالك لملعب ليفي موانا واسا قبل مواجهة زيسكو الزامبي

الزمالك

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وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى ملعب ليفى مواناواسا في زامبيا، استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبي.

ويلتقي الزمالك، مع  زيسكو والمقرر لها الثالثة عصر اليوم بملعب ليفي موانا واسا في زامبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ومحمد أوناجم.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي.

بينما يتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبدالسلام وإسلام جابر ومحمد حسن ومصطفى فتحي وعمر السعيد ومصطفى محمد.

وتم استبعاد الثنائي كريم بامبو والحارس محمد صبحي من قائمة المباراة.

ويحتل فريق الكرة بنادي الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى بالبطولة الأفريقية برصيد 3 نقاط، خلف مازيمبي المتصدر بـ7 نقاط، ويأتي في المركز الثالث أول أغسطس الأنجولي، برصيد نقطتين، وأخيرا زيسكو يونايتد، برصيد نقطة واحدة.

ويسعى الأبيض للخروج من النفق المظلم بعد تراجع النتائج على المستوى المحلي، وعدم تحقيق أي انتصار في آخر ثلاث مباريات، عقب الخسارة من طلائع الجيش والتعادل السلبي مع سموحة والإنتاج الحربي.

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