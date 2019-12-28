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الزمالك يحيي ذكرى إداري الفريق الراحل في مواجهة زيسكو

03:25 م | السبت 28 ديسمبر 2019
كتب: محمد خيري
الزمالك يحيي ذكرى إداري الفريق الراحل في مواجهة زيسكو

الزمالك يحيى ذكرى إداري الفريق

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حرص الجهاز الإداري لنادي الزمالك على إحياء ذكرى الراحل وليد قاصد، إداري الفريق، الذي توفي الأسبوع الماضي.

 وتوفي إداري الزمالك بعد تعرضه للإصابة بمرض الملاريا، أثناء سفره مع الزمالك إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي في الجولة الأولى من البطولة.

ويستضيف ملعب ليفي موانا واسا، مباراة زيسكو يونايتد الزامبي ضد الزمالك، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث يتذيل الفريق الزامبي المجموعة برصيد نقطة واحدة، ويحتل الفريق المصري المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل، محمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي، طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ومحمد أوناجم، أشرف بن شرقي.

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