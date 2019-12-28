30 دقيقة.. التعادل السلبي مستمر بين زيسكو والزمالك.. وإصابة لأبوجبل

انتهت أول 30 دقيقة من لقاء زيسكو الزامبي والزمالك، بالتعادل السلبي، خلال المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

انطلقت المباراة بهجمة من جانب الزمالك إلا أن محمد عبد الغني رفع الكرة بقوة لتخرج دون وجود متابع، وتتواصل خطورة الفريق الأبيض ويهدر فرجاني ساسي فرصة تهديف محققة بالدقيقة الثانية بعد إهدار انفراد تام بمرمى زيسكو، ويرد الفريق الزامبي بتصويبة قوية يتصدى لها محمد أبو جبل حارس الفريق الأبيض.

وتعود الخطورة للزمالك بالدقيقة 17، إلا أن دفاع زيسكو يحول الكرة إلى ركلة ركنية، وتتواصل الخطورة من الجبهة اليمنى للزمالك، إلا أن الكرات العرضية لم تكن متقنة.

ويسقط محمد أبو جبل بالدقيقة 22 بسبب الإصابة للمرة الثانية خلال أحداث اللقاء، ويسدد أوباما بالدقيقة 25 ولكن أعلى مرمى زيسكو، ويستمر التعادل السلبي حتى الدقيقة 30 من عمر اللقاء.

وتتواصل خطورة النادي الأبيض من الجبهة اليمنى عن طريق المغربي محمد أوناجم، إلا أن دفاع الفريق الزامبي يفسد هجماته، ويهدر زيسكو فرصة خطيرة بالدقيقة العاشرة من ضربة ثابتة، إلا أن الكرة في النهاية اٌحتسبت تسلل، وتتواصل خطورة الفريق الزامبي إلا أن أبو جبل، يتصدى للكرات العرضية من جانب لاعبي زيسكو، لتمر أول ربع ساعة بتعادل سلبي بين الفريقين.