استبعاد شريف إكرامي من لقاء بلاتينيوم

قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، من لقاء بلاتينيوم.

وجاء استبعاد إكرامي لأسباب طبية، حيث اشتكى اللاعب من إجهاد عضلي في الساعات الأخيرة، ليشارك الشناوي في التشكيل الأساسي، بينما يأتي علي لطفي على دكة البدلاء.

وخاض إكرامي تدريبات في الجيم خلال الـ48 ساعة الأخيرة، وفضل الجهاز الفني استبعاده من اللقاء لعدم جاهزيته بنسبة 100% من الناحية الطبية.

الأهلي يواجه بلاتينيوم

ويستضيف الأهلي نظيره بلاتينيوم في تمام التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد السلام في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي اختتم، أمس الجمعة، تدريباته استعدادا لمواجهة بلاتينيوم، وعقد الجهاز الفني، محاضرة فنية بالفيديو مساء اليوم داخل معسكر الفريق، حيث تشهد المحاضرة استعراض لقطات مجمعة لمباريات الفريق الأخيرة؛ لرصد نقاط القوة والضعف.