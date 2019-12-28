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الشحات وأفشة في البدلاء.. أزارو يقود هجوم الأهلي أمام بلاتينيوم

07:49 م | السبت 28 ديسمبر 2019
كتب: أحمد فراج وأحمد خالد
الشحات وأفشة في البدلاء.. أزارو يقود هجوم الأهلي أمام بلاتينيوم

وليد أزارو مهاجم الأهلي

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أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي، والتي تنطلق بعد قليل.

ويستضيف الأهلي نظيره بلاتينيوم بطل زيمبابوي، على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي - سعد سمير - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جونيور أجاي

خط الهجوم: وليد أزارو.

وعلى مقاعد البدلاء: علي لطفي - محمود متولي - ربيعة - محمد مجدي "أفشة" - حسام عاشور- مروان محسن - محمد هاني - حسين الشحات.

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب السلام استعدادا لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي، في التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحرص الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل إجراء عملية الإحماء.

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