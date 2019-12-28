الأهلي يحرز أول أهدافه في شباك بلاتينيوم برأسية وليد سليمان

نجح النادي الأهلي في إحراز أول أهدافه في شباك بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي، في المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب السلام، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحرز أول أهداف العملاق الأحمر وليد سليمان، في الدقيقة الثامنة.

وجاء الهدف من رأسية قوية عن طريق الحاوي، من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا عرضية ساحرة من الجانب الأيسر عن طريق الدولي التونسي علي معلول.