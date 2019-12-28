إصابتان وهدف لسليمان.. الأهلي يتقدم على بلاتينيوم في الشوط الأول (فيديو)

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز، بتقدم الأهلي بهدف دون رد، عن طريق وليد سليمان، في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة المقامة بين الطرفين في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.

هدف الأهلي جاء عن طريق وليد سليمان، برأسية رائعة بعد ضغط من قبل القلعة الحمراء منذ دقائق المباراة الأولى، حيث جاء الهدف بعد عرضية من الجانب الأيسر أرسلها علي معلول، وقابلها وليد سليمان، بضربة رأسية سكنت على يسار حارس بلاتينيوم إلى داخل الشباك.

الأهلي لجأ للتغيير الاضطراري مرتين، حيث كانت المرة الأولى مع سعد سمير، والذي خرج بسبب الإصابة، ونزل بدلا منه رامي ربيعة، ثم تعرض جونيور أجايي، للإصابة ليخرج، وينزل بدلا منه حسين الشحات.

الدقيقة 31، شهدت هجمة مرتدة للأهلي بتمريرة طويلة لوليد سليمان، يمررها لأزارو، يسندها لحسين الشحات، لكن تمريرة الأخير كانت سيئة لتخرج إلى خارج الملعب.

الدقيقة 33، شهدت هجمة خطيرة لبلاتينيوم، وعرضية من الجانب الأيمن لكن رامي ربيعة، ينجح في التصدي للكرة وإعادتها لمحمد الشناوي.

الدقيقة 40، شهدت عرضية من الجانب الأيسر لبلاتينيوم يخرجها دفاع الأهلي إلى خارج الملعب تصبح ركنية لفريق بلاتينيوم.