أحدث الأخبار

أخر الأخبار

عاجل.. وليد سليمان يسجل ثاني أهداف الأهلي في مرمى بلاتينيوم

طلعت يوسف: قادرون على التعويض والاتحاد سيتأهل من ستاد الإسماعيلية

جماهير الأهلي تعود للمدرجات.. والأحمر يحافظ على تقدمه (صور)

في غياب الهداف.. ليستر سيتي يحقق انتصارا صعبا على وست هام (فيديو)

جماهير الأهلي تغادر ملعب السلام أثناء مواجهة بلاتينيوم (فيديو)

09:47 م | السبت 28 ديسمبر 2019
كتب: الوطن سبورت
جماهير الأهلي تغادر ملعب السلام أثناء مواجهة بلاتينيوم (فيديو)

جماهير الأهلي

أخبار متعلقة

غادرت بعض جماهير الأهلي، مدرجات ملعب السلام، خلال مباراة الفريق أمام بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وجاءت مغادرة الجماهير بسبب الاعتراض "على سوء المعاملة التي تواجهها"، وفقا لهتافاتهم خلال المباراة.

    

ويتقدم الأهلي حاليًا على بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، بهدف دون رد أحرزه وليد سليمان، في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة.

وكانت جماهير الأهلي افتعلت أزمة أيضا المباراة الماضية أمام الهلال السوداني في الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا، وتدخل محمود الخطيب رئيس النادي، من أجل حل الأزمة وتراجعت الجماهير عن المغادرة في هذه المباراة.

أخبار قد تعجبك

الأهلى بمعنويات مرتفعة أمام بلاتينيوم للزحف نحو قمة «الأبطال»

استطلاع رأى

  • زيسكو

    زيسكو

  • 1

    :

    1

    03:00 PM

    دوري أبطال إفريقيا
  • الزمالك

    الزمالك

  • الشباب السعودي

    الشباب السعودي

  • 1

    :

    0

    04:50 PM

    الدوري السعودي للمحترفين
  • الأهلي السعودي

    الأهلي السعودي

  • واتفورد

    واتفورد

  • 3

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • أستون فيلا

    أستون فيلا

  • النجم الساحلي

    النجم الساحلي

  • 0

    :

    1

    06:00 PM

    دوري أبطال إفريقيا
  • الهلال السوداني

    الهلال السوداني

  • نوريتش سيتي

    نوريتش سيتي

  • 2

    :

    2

    07:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • توتنهام

    توتنهام

  • الاتحاد السكندري

    الاتحاد السكندري

  • 0

    :

    1

    07:30 PM

    كأس العرب للأندية
  • الإسماعيلي

    الإسماعيلي

  • الأهلي

    الأهلي

  • 2

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال إفريقيا
  • بلاتينيوم الزيمبابوي

    بلاتينيوم الزيمبابوي

  • بيرنلي

    بيرنلي

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الإنجليزي
  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

إيهاب الخطيب يتحدث عن انتقال السعيد للزمالك.. ومفاجأة صالح.. ورفض حجازي (فيديو) 

تقارير: أزمة جديدة بين صلاح وكلوب بسبب ليستر سيتي

بيراميدز يصدم الزمالك ويتوصل لاتفاق تجديد مع عبد الله السعيد

بعد أزمته مع كلوب.. ليفربول يوضح سبب تغيير صلاح أمام ليستر سيتي

بيراميدز يتعاقد مع مدرب منتخب كرواتيا السابق (صور)

خاص.. سر غياب صالح جمعة عن مران الأهلي 48 ساعة
«الجناينى» يحتوى غضب «انضباط الجبلاية» ويعد بتفعيل قراراتها