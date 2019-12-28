جماهير الأهلي تغادر ملعب السلام أثناء مواجهة بلاتينيوم (فيديو)

غادرت بعض جماهير الأهلي، مدرجات ملعب السلام، خلال مباراة الفريق أمام بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وجاءت مغادرة الجماهير بسبب الاعتراض "على سوء المعاملة التي تواجهها"، وفقا لهتافاتهم خلال المباراة.

ويتقدم الأهلي حاليًا على بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، بهدف دون رد أحرزه وليد سليمان، في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة.

وكانت جماهير الأهلي افتعلت أزمة أيضا المباراة الماضية أمام الهلال السوداني في الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا، وتدخل محمود الخطيب رئيس النادي، من أجل حل الأزمة وتراجعت الجماهير عن المغادرة في هذه المباراة.