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مدرب بلاتينيوم يتوعد الأهلي في لقاء الجولة الرابعة

الاشتباه في إصابة خطيرة لسعد سمير

11:42 م | السبت 28 ديسمبر 2019
كتب: أحمد خالد
الاشتباه في إصابة خطيرة لسعد سمير

سعد سمير لاعب الأهلي

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تقرر أن يخضع سعد سمير، مدافع النادي الأهلي، لأشعة عاجلة من أجل تحديد إصابته بعد الاشتباه في إصابته بوتر أكيليس.

وكان مدافع الأهلي خرج مع بداية مباراة فريقه أمام بلاتينيوم ستارز، بسبب الإصابة لينزل بدلا منه رامي ربيعة، واضطر الأهلي لتغيير اضطراري آخر بخروج جونيور أجايي، الذي تعرض للإصابة، لينزل بدلًا منه حسين الشحات.

ونجح الأهلي في الفوز على بلاتينيوم ستارز، عن طريق وليد سليمان، والذي نجح في تسجيل هدفي المباراة في الدقيقتين 8 و69.

الأهلي نجح في الوصول للنقطة السادسة في المركز الثالث في ترتيب المجموعة، فيما يتصدر الهلال بنفس الرصيد، ويتواجد النجم في المركز الثاني بنفس الرصيد أيضًا، فيما تذيل بلاتينيوم ستارز المجموعة بدون رصيد من النقاط.

الأهلي يواجه بلاتينيوم خارج الديار في الجولة الرابعة

ويواجه الأهلي بلاتينيوم ستارز مرة أخرى لكن خارج الديار، في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقا، فيما سيواجه النجم الساحلي الهلال بالسودان، في مباراة من المتوقع أن تكون مثيرة ومليئة بالندية بين الفريقين، كونهما يتنافسان على التأهل لدور الثمانية.

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