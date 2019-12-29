طبيب ألماني يؤكد خطورة إصابة سعد سمير.. واللاعب في ألمانيا خلال أيام

قام خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بإرسال أشعة سعد سمير مدافع الأهلي، إلى طبيب ألماني، للتأكد من تشخيص إصابة اللاعب بقطع في واتر أكيلس.

وأكد الطبيب الألماني على الفور ضرورة سفر اللاعب إلى ألمانيا، من أجل خضوعه للجراحة، ومن المقرر أن يطير سعد سمير إلى ألمانيا نهاية الأسبوع الجاري.

ويسابق سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي، الزمن، من أجل إنهاء تأشيرة السفر لألمانيا لسعد سمير، للسفر سريعا والخضوع إلى الجراحة.

ويغيب سعد سمير، عن الملاعب لمدة لن تقل عن 8 شهور حسبما أكد الطبيب الألماني لطبيب النادي الأهلي.

جدير بالذكر أن سعد سمير، اضطر لمغادرة الملعب خلال لقاء الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، مساء أمس السبت، في الدقيقة 12 من الشوط الأول، بعد سقوطه في وسط الملعب دون تدخل من أي لاعب، ليحل زميله رامي ربيعة بديلًا له.