عاجل.. إصابة عمار حمدي في مران الأهلي

تعرض عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة خلال مران الفريق الجماعي، والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة.

وجاءت إصابة عمار حمدي، في المران بالتواء في الكاحل، بعد اصطدام قدمه في الأرض بالخطأ، خلال فقرة العرضيات.

وقام ديدفيد سيزا، المدرب العام، بإرسال الكرات العرضية بدلا من عمار حمدي، الذي غادر المران مصابا برفقة خالد محمود، طبيب الفريق.

«إكرامي» يكتفي بالمران في «الجيم»

اكتفى شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول، بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم على هامش مران الفريق ظهر اليوم.

ويعاني شريف إكرامي من ثقل خفيف في عضلة السمانة، على إثره اكتفى اللاعب بخوض تدريبات خفيفة في الجيم.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة الأربعاء القادم في الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.