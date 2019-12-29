أحدث الأخبار

أخر الأخبار

أبراهام يقود هجوم تشيلسي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

تعادل إيجابي بين أسوان وطلائع الجيش في الشوط الأول

فالفيردي: أنا لاعب وسط عصري.. وعدم التسجيل لا يشغلني

بتكلفة 9 ملايين جنيه.. وزير الرياضة يفتتح مضمار ألعاب القوى بالوادي الجديد

عاجل.. إصابة عمار حمدي في مران الأهلي

02:15 م | الأحد 29 ديسمبر 2019
كتب: أحمد خالد
عاجل.. إصابة عمار حمدي في مران الأهلي

عمار حمدي لاعب الاهلي

أخبار متعلقة

تعرض عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة خلال مران الفريق الجماعي، والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة.

وجاءت إصابة عمار حمدي، في المران بالتواء في الكاحل، بعد اصطدام قدمه في الأرض بالخطأ، خلال فقرة العرضيات.

وقام ديدفيد سيزا، المدرب العام، بإرسال الكرات العرضية بدلا من عمار حمدي، الذي غادر المران مصابا برفقة خالد محمود، طبيب الفريق.

«إكرامي» يكتفي بالمران في «الجيم»

اكتفى شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول، بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم على هامش مران الفريق ظهر اليوم.

ويعاني شريف إكرامي من ثقل خفيف في عضلة السمانة، على إثره اكتفى اللاعب بخوض تدريبات خفيفة في الجيم.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة الأربعاء القادم في الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

أخبار قد تعجبك

الأهلي يحسم مصير الراحلين اليوم بحضور الخطيب وفايلر

استطلاع رأى

  • أسوان

    أسوان

  • -

    :

    -

    02:30 PM

    الدوري المصري
  • طلائع الجيش

    طلائع الجيش

  • أرسنال

    أرسنال

  • -

    :

    -

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • تشيلسي

    تشيلسي

  • المصري البورسعيدي

    المصري البورسعيدي

  • -

    :

    -

    06:00 PM

    الكونفدرالية
  • بيراميدز

    بيراميدز

  • ليفربول

    ليفربول

  • -

    :

    -

    06:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • ولفرهامبتون

    ولفرهامبتون

  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • -

    :

    -

    08:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • شيفيلد يونايتد

    شيفيلد يونايتد

  • نواذيبو الموريتاني

    نواذيبو الموريتاني

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    الكونفدرالية
  • إينوجو رينجرز

    إينوجو رينجرز

الأكثر قراءة

إيهاب الخطيب يتحدث عن انتقال السعيد للزمالك.. ومفاجأة صالح.. ورفض حجازي (فيديو) 

رغم تساوي 3 أندية في النقاط.. لماذا يضع "كاف" الأهلي في المركز الثالث؟

بيراميدز يصدم الزمالك ويتوصل لاتفاق تجديد مع عبد الله السعيد

بعد أزمته مع كلوب.. ليفربول يوضح سبب تغيير صلاح أمام ليستر سيتي

جماهير الأهلي تغادر ملعب السلام أثناء مواجهة بلاتينيوم (فيديو)

الاشتباه في إصابة خطيرة لسعد سمير
المصرى وبيراميدز فى مهمة الحفاظ على الصدارة بالكونفيدرالية