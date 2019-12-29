مفاجأة.. أمير مرتضى يخطط لبيع فرجاني ساسي

كشف مصدر داخل نادى الزمالك، عن أن أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بالقلعة البيضاء، يسعى خلال الفترة الحالية، إلى رحيل التونسي فرجاني ساسي، عن صفوف الفريق.

وشدد المصدر خلال تصريحاته الخاصة لـ"الوطن سبورت"، على أن أمير مرتضى، تواصل مع أكثر من وكيل لاعبين من أجل إحضار عروض للاعب خط الوسط، واختيار الأفضل من بينهم لرحيله.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك، تشترط الحصول على 5 ملايين يورو، حال بيع فرجاني، بشكل نهائي، أو مليوني يوروـ حال خروجه للإعارة لنهاية الموسم.

وكان الزمالك قد تلقى عرضًا من أحد الأندية الخليجية للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتعادل الزمالك أمس السبت، أمام نظيره زيسكو يونايتد الزامبي بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعود بعثة الزمالك إلى القاهرة قادمة من زامبيا فى الواحدة من صباح غد الاثنين، حيث غادرت البعثة مطار مدينة ندولا الزامبية ظهر اليوم، في رحلة تستغرق 8 ساعات إلى أديس أبابا، يتخللها ترانزيت في مطار مابوتو الموزمبيقي لمدة ساعة ونصف، على أن تغادر بعد ذلك من مطار أديس أبابا إلى القاهرة في العاشرة مساء اليوم.

ويستعد الفريق، لمواجهة أسوان، الخميس المقبل، في الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الفريق أزمة في الجبهة اليمنى قبل مباراة أسوان بسبب استمرار غياب حازم إمام، للإصابة التي يعاني منها بشد في السمانة، بجانب غياب محمد عبد الغني للإيقاف، حيث يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، الدفع بمحمد عبد السلام في هذا المركز.