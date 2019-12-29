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الاعتداء على أتوبيس لجماهير المصري في دمياط بالحجارة (فيديو)

04:40 م | الأحد 29 ديسمبر 2019
كتب: محمد خيري
الاعتداء على أتوبيس لجماهير المصري في دمياط بالحجارة (فيديو)

حافلة فريق المصري

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تعرض مشجعو المصري البورسعيدي، لاشتباكات أثناء تواجدهم بإحدى الاستراحات بمدينة دمياط، خلال رحلتهم إلى الإسكندرية، لمؤازرة فريقها في مواجهة بيراميدز، المقرر لها اليوم الأحد، في الجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ودخل عدد من الجماهير في مناقشة حادة مع أحد الأشخاص في مدينة دمياط داخل الاستراحة، وتطورت إلى مشادات ثم اشتباكات.

وقام عدد من الجماهير في دمياط برشق أحد أتوبيسات جمهور المصري بالحجارة، قبل أن تبدأ "خناقة شوارع" بين الطرفين، ولكن قوات الأمن توجهت إلى مكان الأزمة على الفور وأنهتها، وتوجهت مع جماهير المصري حتى خرجوا من المحافظة، لاستكمال رحلتهم.

يذكر أن المصري وبيراميدز يحتلان صدارة المجموعة الأولى ببطولة الكونفيدرالية برصيد 6 نقاط.

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