عاجل.. جون أنطوي يسجل الهدف الأول لبيراميدز في مرمى المصري

نجح فريق بيراميدز في تسجيل الهدف الأول بمرمى فريق المصري، في المباراة المقامة بين الفريقين على ملعب الإسكندرية، بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

جاء الهدف عن طريق جون أنطوي بعد مرور رائع من قبل إسلام عيسى الذي مرر كرة رائعة لجون أنطوي الوحيد داخل منطقة جزاء المصري، والذي نجح في الإعلان عن أولى الأهداف في الدقيقة 54.

ويتصدر بيراميدز المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على إينوجو رينجرز، ونواذيبو الموريتاني، فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بستة نقاط أيضاً ولكن فارق الأهداف لصالح بيراميدز، بينما يقبع رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع بدون نقاط.

وتعتبر تلك المباراة الأولى للمدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز والذي حل بديلًا عن الفرنسي سبيستيان ديسابر الذي رحل بسبب سوء النتائج.