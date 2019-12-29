عاجل.. المصري يتعادل مع بيراميدز عن طريق ركلة جزاء

نجح فريق المصري في تسجيل الهدف الأول في مرمى فريق بيراميدز في المباراة المقامة بين الفريقين على ملعب الإسكندرية، بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، لتصبح النتيجة التعادل بهدف لكل فريق.

جاء الهدف عن طريق سمبوري في الدقيقة 72، عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها أحمد حامد عقب عرقلة من محمد فاروق.

وكان بيراميدز قد تقدم عن طريق جون أنطوي في الدقيقة 54 من اللقاء، بعد مرور رائع من قبل إسلام عيسى الذي مرر الكرة لجون أنطوي الوحيد داخل منطقة جزاء المصري، لينجح في الإعلان عن أولى الأهداف.

ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على اينوجو رينجرز، ونواذيبو الموريتاني، فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بستة نقاط أيضاً ولكن فارق الأهداف لصالح بيراميدز، بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع بدون نقاط.

وتعتبر تلك المباراة الأولى للمدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز والذي حل بديلًا عن الفرنسي سبيستيان ديسابر الذي رحل بسبب سوء النتائج.