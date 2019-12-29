عاجل.. دودو الجباس يسجل هدفا عالميا لبيراميدز في المصري بـ"مقصية" (فيديو)

نجح فريق بيراميدز في تسجيل الهدف الثاني في مرمى المصري البورسعيدي عن طريق دودو الجباس في الدقيقة 83 في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

جاء الهدف بعد ضربة مقصية مزدوجة رائعة من دودو الجباس لم ينجح أحمد مسعود في التعامل معها.

ويدخل بيراميدز اللقاء في صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على إينوجو رينجرز، ونواذيبو الموريتاني، فيما يحل المصري البورسعيدي ثانياً بست نقاط أيضاً، ولكن فارق الأهداف لصالح بيراميدز، بينما يقبع رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتاني في المركز الثالث والرابع بدون نقاط.