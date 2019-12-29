أحدث الأخبار

أخر الأخبار

60 دقيقة.. ليفربول يواصل السيطرة وولفرهامبتون بلا خطورة

أبو تريكة: "الفار" يقتل كرة القدم ويفسد متعتها

أجويرو يقود تشكيل مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد

75 دقيقة.. بيراميدز يبحث عن الهدف الثاني بعد تعادل المصري

عاجل.. دودو الجباس يسجل هدفا عالميا لبيراميدز في المصري بـ"مقصية" (فيديو)

07:43 م | الأحد 29 ديسمبر 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
عاجل.. دودو الجباس يسجل هدفا عالميا لبيراميدز في المصري بـ"مقصية" (فيديو)

المصري وبيراميدز

أخبار متعلقة

نجح فريق بيراميدز في تسجيل الهدف الثاني في مرمى  المصري البورسعيدي عن طريق دودو الجباس في الدقيقة 83 في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

جاء الهدف بعد ضربة مقصية مزدوجة رائعة من دودو الجباس لم ينجح أحمد مسعود في التعامل معها.

    

ويدخل بيراميدز اللقاء في صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على إينوجو رينجرز، ونواذيبو الموريتاني، فيما يحل المصري البورسعيدي ثانياً بست نقاط أيضاً، ولكن فارق الأهداف لصالح بيراميدز، بينما يقبع رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتاني في المركز الثالث والرابع بدون نقاط.

أخبار قد تعجبك

الأهلي يحسم مصير الراحلين اليوم بحضور الخطيب وفايلر

استطلاع رأى

  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • -

    :

    -

    08:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • شيفيلد يونايتد

    شيفيلد يونايتد

  • نواذيبو الموريتاني

    نواذيبو الموريتاني

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    الكونفدرالية
  • إينوجو رينجرز

    إينوجو رينجرز

  • أسوان

    أسوان

  • 1

    :

    1

    02:30 PM

    الدوري المصري
  • طلائع الجيش

    طلائع الجيش

  • أرسنال

    أرسنال

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • تشيلسي

    تشيلسي

  • المصري البورسعيدي

    المصري البورسعيدي

  • 1

    :

    2

    06:00 PM

    الكونفدرالية
  • بيراميدز

    بيراميدز

  • ليفربول

    ليفربول

  • 1

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • ولفرهامبتون

    ولفرهامبتون

الأكثر قراءة

رغم تساوي 3 أندية في النقاط.. لماذا يضع "كاف" الأهلي في المركز الثالث؟

بيراميدز يصدم الزمالك ويتوصل لاتفاق تجديد مع عبد الله السعيد

بعد أزمته مع كلوب.. ليفربول يوضح سبب تغيير صلاح أمام ليستر سيتي

جماهير الأهلي تغادر ملعب السلام أثناء مواجهة بلاتينيوم (فيديو)

الاشتباه في إصابة خطيرة لسعد سمير

على طريقة رمضان.. فخري "يقف على الكرة" وخناقة في مباراة الأهلي والزمالك (فيديو)
المصرى وبيراميدز فى مهمة الحفاظ على الصدارة بالكونفيدرالية