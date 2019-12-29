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بيراميدز يفوز على المصري.. وينفرد بصدارة مجموعته في الكونفدرالية (فيديو)

07:58 م | الأحد 29 ديسمبر 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
بيراميدز يفوز على المصري.. وينفرد بصدارة مجموعته في الكونفدرالية (فيديو)

المصري وبيراميدز

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نجح فريق بيراميدز في الفوز على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بملعب الأسكندرية.

الهدف الأول في المباراة جاء عن طريق جون أنطوي بعد عرضية رائعة من إسلام عيسى ليضعها أنطوي على يمين أحمد مسعود حارس المصري، فيما جاء هدف التعديل للمصري عن طريق سعيدو سيمبوري في الدقيقة 72 بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الفريق البورسعيدي بعد عرقلة أحمد حامد داخل منطقة الجزاء من قبل محمد فاروق، وفي الدقيقة 83 سجل دودو الجباس هدفا عالميا عن طريق ضربة مقصية ليضع بيراميدز في المقدمة.

المباراة شهدت إيقاف أحمد أيمن منصور عن المباراة المقبلة أمام المصري بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

فيما شهدت الدقيقة 83 أحد أفضل الأهداف حتى الآن في الجولة الثالثة عن طريق دودو الجباس بمقصية رائعة في مرمى أحمد مسعود والذي عجز عن التعامل مع الكرة.

 

ونجح بيراميدز بهذا الفوز في الانفراد بمجموعته وحيدًا، حيث وصل للنقطة التاسعة من 3 مباريات فوز، فيما ظل المصري البورسعيدي عند النقطة السادسة من فوزين بالمركز الثاني، فيما يأتي في المركز الثالث إينوجو رينجرز بدون رصيد من النقاط، وخلفه نواذيبو الموريتاني في المركز الأخير بدون رصيد  أيضًا.

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