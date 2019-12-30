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خاص.. الأهلي ينهي الاتفاق مع لوزيرن لضم إليكي

12:13 ص | الإثنين 30 ديسمبر 2019
كتب: أحمد خالد
خاص.. الأهلي ينهي الاتفاق مع لوزيرن لضم إليكي

المهاجم النيجيري بليسنج إليكي

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كشف مصدر داخل القلعة الحمراء، أن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، وصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة لوزيرن السويسري من أجل التعاقد مع مهاجم الفريق بليسنج إليكي بناء على رغبات رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر.

وتابع المصدر أن توفيق اتفق مع إدارة لوزيرن على قيمة الصفقة كما تواصل مع اللاعب واتفقوا على راتبه السنوي، وأشار المصدر إلى أن الأهلي سيوقع مع اللاعب لمدة 4 سنوات ونصف على أن يكون هناك بند في عقد الأهلي مع لوزيرن أن يحصل النادي السويسري على نسبة حال بيع الأهلي للاعب مستقبلا.

واختتم المصدر تصريحاته الخاصة أن الساعات المقبلة ستشهد تحويل الأهلي قيمة الصفقة - التي رفض الكشف عنها - على أن يكون الإعلان عن الصفقة بعد الحصول على الاستغناء بشكل رسمي حال إتمام الاتفاق.

وكان المهاجم النيجيري قد تدرب تحت قيادة المدرب السويسري، خلال فترة قيادته لفريق لوزيرن، وسجل النيجيري 11 هدفاً وصنع ثلاثة أخرى في 23 مباراة مع فايلر.

ولذلك طلب فايلر من إدارة القلعة الحمراء ضم اللاعب في سوق الانتقالات الشتوي، من أجل تدعيم هجوم المارد الأحمر، بعد عدم اقتناع بمستوى بعض المهاجمين في الفريق.

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