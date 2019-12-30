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عودة بعثة الزمالك من زامبيا بعد التعادل مع زيسكو

01:57 ص | الإثنين 30 ديسمبر 2019
كتب: محمد خيري
عودة بعثة الزمالك من زامبيا بعد التعادل مع زيسكو

فريق الزمالك

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وصلت منذ قليل بعثة فريق الزمالك قادمة من زامبيا بعد مواجهة زيسكو الزامبي، بالأمس، في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت البعثة توجهت صباح أمس من زامبيا إلى مطار أديس أبابا عاصمة إثيوبيا، كترانزيت لمدة 45 دقيقة قبل العودة إلى مطار القاهرة مباشرة منذ قليل.

وتعادل الزمالك مع فريق زيسكو الزامبي في زامبيا بهدف لكل فريق، أمس السبت في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ورفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني من المجموعة الأولى للبطولة خلف مازيمبي الكونغولي المتصدر برصيد 7 نقاط.

وأحرز هدف الزمالك المهاجم مصطفى محمد في الشوط الثاني من المباراة.

ويلتقي الفريق الأبيض أمام زيسكو الزامبي يوم 10 يناير القبل في الجولة الرابعة من نفس المجموعة، والمقرر لها على استاد السلام.

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