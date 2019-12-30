أحدث الأخبار

أخر الأخبار

رئيس الزمالك: كهربا هدية مني للأهلي

الزمالك يرفض رحيل عمر السعيد إلى الاتحاد السكندري

كارتيرون للاعبي الزمالك: مستواكم يؤهلكم للفوز بجميع المباريات

عودة بعثة الزمالك من زامبيا بعد التعادل مع زيسكو

عاجل.. انقلاب أتوبيس جماهير المصري أثناء عودتهم من الإسكندرية

02:52 ص | الإثنين 30 ديسمبر 2019
كتب: محمد خيري
عاجل.. انقلاب أتوبيس جماهير المصري أثناء عودتهم من الإسكندرية

اتوبيس جماهير المصري

أخبار متعلقة

تعرض أتوبيس يقل جماهير النادي المصري البورسعيدي لحادث، أثناء عودته من الإسكندرية، بعد مؤازرة الفريق خلال مواجهة نادي بيراميدز، أمس، في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وانقلب الأتوبيس في نطاق مطار بورسعيد، وبداخله عدد من جماهير النادي عائدة من الإسكندرية.

وتوجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفى فورا.

وأفاد مصدر مطلع، بأن سائق الأتوبيس في حالة حرجة.

كان مجلس إدارة النادي البورسعيدي وفر عددا من الأتوبيسات من أجل سفر الجماهير لتشجيع الفريق خلال مواجهة بيراميدز، وسافر أكثر من 1000 مشجع بورسعيدي لمؤازرة الفريق.

ونجح فريق بيراميدز في الفوز على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الأحد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بملعب الإسكندرية.

أخبار قد تعجبك

الأهلي يحسم مصير الراحلين اليوم بحضور الخطيب وفايلر

استطلاع رأى

  • إف سي مصر

    إف سي مصر

  • -

    :

    -

    02:30 PM

    الدوري المصري
  • طنطا

    طنطا

  • الجونة

    الجونة

  • -

    :

    -

    05:00 PM

    الدوري المصري
  • الإنتاج الحربي

    الإنتاج الحربي

الأكثر قراءة

رغم تساوي 3 أندية في النقاط.. لماذا يضع "كاف" الأهلي في المركز الثالث؟

بعد أزمته مع كلوب.. ليفربول يوضح سبب تغيير صلاح أمام ليستر سيتي

على طريقة رمضان.. فخري "يقف على الكرة" وخناقة في مباراة الأهلي والزمالك (فيديو)

جماهير الأهلي تغادر ملعب السلام أثناء مواجهة بلاتينيوم (فيديو)

الاشتباه في إصابة خطيرة لسعد سمير

مايفوتكش.. سحر أبوجبل.. نحس فايلر.. و"كاف" يصدم الأهلي
المصرى وبيراميدز فى مهمة الحفاظ على الصدارة بالكونفيدرالية