عاجل.. انقلاب أتوبيس جماهير المصري أثناء عودتهم من الإسكندرية

تعرض أتوبيس يقل جماهير النادي المصري البورسعيدي لحادث، أثناء عودته من الإسكندرية، بعد مؤازرة الفريق خلال مواجهة نادي بيراميدز، أمس، في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وانقلب الأتوبيس في نطاق مطار بورسعيد، وبداخله عدد من جماهير النادي عائدة من الإسكندرية.

وتوجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفى فورا.

وأفاد مصدر مطلع، بأن سائق الأتوبيس في حالة حرجة.

كان مجلس إدارة النادي البورسعيدي وفر عددا من الأتوبيسات من أجل سفر الجماهير لتشجيع الفريق خلال مواجهة بيراميدز، وسافر أكثر من 1000 مشجع بورسعيدي لمؤازرة الفريق.

ونجح فريق بيراميدز في الفوز على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الأحد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بملعب الإسكندرية.