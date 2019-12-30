بعد الوقوف على الكرة أمام الزمالك.. صفحة الأهلي تحتفل بمحمد فخري

احتفت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، على فيس بوك، بمحمد فخري، مهاجم فريق الشباب بالقلعة الحمراء، وذلك بعد تألقه في لقاء القمة أمام الزمالك، أمس الأحد، واحتفاله بـ"الوقوف على الكرة" على طريقة رمضان صبحي.

ونشرت صفحة الأهلي أرقام فخري، خلال الموسم الجاري، حيث شارك اللاعب في 19 مباراة ونجح في إحراز 13 هدفا، بينما ساهم في صناعة 8، وجاءت أرقام اللاعب مصحوبة بصورة له خلال احتفاله في إحدى المباريات، وهو يصم آذانه.

وأحرز فخري، الهدف الثاني للأهلي وهدف الفوز على الزمالك في المباراة التي أقيمت أمس، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد.

ودارت مشادات بين لاعبي الأهلي والزمالك بعدما قام فخري، بالوقوف على الكرة، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع في المباراة، ما أثار غضب واستياء لاعبي الزمالك.

وتأتي تلك الواقعة على طريقة رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول بالأهلي، الذي قام بالوقوف على الكرة في لقاء الزمالك بالسوبر المصري 2015، ثم عاد وكرر نفس الحركة في مباراة الدوري بين الفريقين.