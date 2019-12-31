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خوفا من العقوبات.. الزمالك يتراجع عن الانسحاب من مباراة السوبر في قطر

07:30 ص | الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
كتب: محمد خيري
خوفا من العقوبات.. الزمالك يتراجع عن الانسحاب من مباراة السوبر في قطر

فريق الزمالك

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تراجع مجلس إدارة نادي الزمالك عن عدم خوض مواجهة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي المقرر لها يوم 14 فبراير المقبل في قطر.

وأكد مصدر داخل مجلس الإدارة، أن رئيس النادي قرر التراجع عن فكرة الانسحاب خوفا من العقوبات التي سوف تطول الفريق خلال البطولات الأفريقية المقبلة.

وأوضح المصدر، أن رئيس النادي تحدث مع بعض خبراء اللوائح من أجل استشارة قانونية حول انسحاب الفريق، وأكد له الخبير أن النادي سوف يتعرض لعقوبات كبيرة تصل للاستبعاد من البطولات الأفريقية حسب اللائحة.

وشدد المصدر على أن أعضاء النادي يضغطون على رئيس الزمالك خاصة وأن الفريق لم يلعب هذه البطولة منذ فترة كبيرة، وفي حال خوضها والفوز بها ستعود بالنفع على الفريق برفع عدد البطولات القارية للأبيض وأيضا الحصول على مبلغ مالي كبير.

يذكر أن رئيس الزمالك أعلن من قبل عدم خوض المباراة اعتراضا على إقامتها في دولة قطر نظرا للعداوة السياسية بين مصر وقطر خلال الفترة الماضية.

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