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الأهلي يكشف سبب خصم 3 نقاط ومنحها لفريق سموحة

03:52 م | الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
كتب: عثمان إبراهيم
الأهلي يكشف سبب خصم 3 نقاط ومنحها لفريق سموحة

فريق شباب الأهلي

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تعرض فريق النادي الأهلي مواليد 99، لخصم ثلاث نقاط، بسبب مشاركة اللاعب عادل أحمد زينهم "دودو"، أمام نادي سموحة وهو لا يحق له المشاركة.

وكشف مصدر مقرب من الفريق، أن خطأ مشاركة اللاعب غير مقصود، والسبب هو تعرض اللاعب للطرد المباشر في إحدى المباريات، وهو ما دفع الإداري لعدم احتساب البطاقات الصفراء التي تلقاها اللاعب قبل تعرضه للطرد.

ونال "عادل" بطاقة صفراء في مباراة المصري والأهلي يوم 27 أكتوبر، وتم إشهار بطاقة صفراء ثانية لهن في مواجهة إنبي يوم الثامن من شهر ديسمبر، وكانت البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة حرس الحدود والأهلي، يوم 15 ديسمبر الجاري.

لاعب شباب الأهلي شارك أمام سموحة رغم إيقافه

وشارك لاعب الأهلي مع فريقه أمام سموحة بالرغم من حصوله على ثلاث بطاقات صفراء، قبل مواجهة الفريق السكندري في الجولة الثامنة عشرة من دوري الجمهورية مواليد 99، ولم تلغ عقوبة الطرد المباشر الإنذارات التي نالها، لذا قررت لجنة المسابقات عقاب الأهلي بخصم النقاط الثلاثة.

وكان الأهلي مواليد 99 قد حقق الفوز على سموحة في تلك المباراة بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الإسكندرية، لكن جرى إلغاء تلك النتيجة واعتبار الفريق الأحمر خاسرا بهدفين دون رد.

يُذكر أن الأهلي حقق الفوز على غريمه التقليدي الزمالك أول أمس في دوري 99، حيث أحرز وليد مصطفى، هدف الأهلي الأول في الدقيقة 11، من عمر الشوط الأول، وحقق الزمالك التعادل في الشوط الثاني، لكن سجّل هدف فوز الأهلي اللاعب محمد فخري، في الدقيقة 74.

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