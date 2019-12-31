بمشاركة عدد من النجوم.. ظهور قناة الزمالك عبر "نايل سات" تمهيدا لانطلاقها غدا

ظهرت قناة نادي الزمالك بشكل رسمي، عبر القمر الصناعي "نايل سات"، على أن تبدأ في بث البرامج بشكل رسمي غدًا.

وبثت القناة بشكل رسمي، منذ قليل، عبر القمر الصناعي "نايل سات"، على تردد "11449"، وينقل عليها البرومو الخاص بالقناة، الذي يعرض منذ أول أمس.

وتداول في الأيام الماضية، صورًا للاعبي الزمالك، أثناء جلسة تصوير البرومو، وجاءت تلك الصور، قبل مواجهة الفريق أمام بيراميدز في الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تشهد القناة، مشاركة عدد كبير من نجوم الزمالك، في تقديم البرامج، كما سيقدم رئيس النادي برنامجا مسجلا، لمدة أربعة أيام في الأسبوع.