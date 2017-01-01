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بالفيديو | 38 هدفًا لصلاح خلال 2017 جعلته يجلس على عرش القارة السمراء

منذ 36 دقيقة
كتب: محمد علي
بالفيديو | 38 هدفًا لصلاح خلال 2017 جعلته يجلس على عرش القارة السمراء

محمد صلاح

حصل المصري محمد صلاح جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2017 المقدمة من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكان صلاح في منافسه علي الجائزة مع كلاً من الجابوني اوباميانج لاعب يروسيا دورتوند الألماني، والسنغالي ساديو ماني زميل صلاح في ليفربول الإنجليزي.

ونقدم لكم جميع أهداف صلاح خلال عام 2017 التي ساعد بهامنتخب مصر والأندية التي مثلها خلال العام وهم روما الإيطالي، وليفربول الإنجليزي، والتي أهلته للحصول علي الجائزة.

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بالصور.. النني لصلاح وكوبر : "تتويجكم فخر لنا جميعا"

بالصور.. النني لصلاح وكوبر : "تتويجكم فخر لنا جميعا"
صلاح أول لاعب يجمع بين جائزتي أفضل موهبة والأفضل أفريقيًا

صلاح أول لاعب يجمع بين جائزتي أفضل موهبة والأفضل أفريقيًا

وزير الرياضة يهنئ محمد صلاح وابوريدة وكوبر بجوائز الكاف

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أعرب محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي عن سعادته بفوزه بجائزة أفضل لاعب إفريقيا لعام 2017، متفوقًا على ساديو ماني وبيبر أوباميانج.

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«صلاح» يصارع «مانى» و«أوباميانج» على جائزة «كاف»

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