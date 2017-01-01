بالفيديو | 38 هدفًا لصلاح خلال 2017 جعلته يجلس على عرش القارة السمراء

حصل المصري محمد صلاح جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2017 المقدمة من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكان صلاح في منافسه علي الجائزة مع كلاً من الجابوني اوباميانج لاعب يروسيا دورتوند الألماني، والسنغالي ساديو ماني زميل صلاح في ليفربول الإنجليزي.

ونقدم لكم جميع أهداف صلاح خلال عام 2017 التي ساعد بهامنتخب مصر والأندية التي مثلها خلال العام وهم روما الإيطالي، وليفربول الإنجليزي، والتي أهلته للحصول علي الجائزة.

​