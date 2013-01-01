بالفيديو| صلاح مع زوجته في الظهور الأول بالأنفيلد بعد فوزه بجائزة "كاف"

ظهر محمد صلاح لاعب المنتخب المصري مع زوجته في مدرجات ملعب أنفيلد، من أجل مؤازرة فريقه أمام إيفرتون في المباراة المقامة بين الطرفين في دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونزل صلاح إلى أرض الملعب قبل بدء المباراة، وحرصت الجماهير على التقاط صور تذكارية مع الفرعون المصري مطالبين الحصول على توقيعه، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017، بعد منافسة شرسة مع كل من ساديو ماني وأوبامينج.

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