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بالفيديو| صلاح مع زوجته في الظهور الأول بالأنفيلد بعد فوزه بجائزة "كاف"

أمس PM 11:48
كتب: حسن الدسوقي
بالفيديو| صلاح مع زوجته في الظهور الأول بالأنفيلد بعد فوزه بجائزة "كاف"

صلاح وزوجته

ظهر محمد صلاح لاعب المنتخب المصري مع زوجته في مدرجات ملعب أنفيلد، من أجل مؤازرة فريقه أمام إيفرتون في المباراة المقامة بين الطرفين في دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونزل صلاح إلى أرض الملعب قبل بدء المباراة، وحرصت الجماهير على التقاط صور تذكارية مع الفرعون المصري مطالبين الحصول على توقيعه، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017، بعد منافسة شرسة مع كل من ساديو ماني وأوبامينج.

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