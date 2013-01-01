تشامبرلين: «صلاح» سيعوض رحيل «كوتينيو» إلى برشلونة

قال أليكس أوكسليد تشامبرلين، لاعب ليفربول، إن رحيل فيليب كوتينيو، لبرشلونة الإسباني، لا يشكل فارقاً كبيراً بينى صفوف الفريق، مشيراً إلى انه عندما كان بين صفوف الريدز ويغيب عن بعض المباريات كانت الأمور تسير بشكلها الطبيعي وكنا لا نجد صعوبات في عدم مشاركته.

وأضاف تشامبرلين في تصريحات نقلتها «جارديان» البريطانية، أن ليفربول لايزال لديه لاعبين عظماء مثل محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينيو، فهؤلاء اللاعبين مدهشين في الملعب بسجلون أهدافاً رائعة وبإمكانهم قيادة الفريق نحو البطولات.

وأكد لاعب ليفربول أن كل ما يجب التركيز عليه في الفترة الحالية هو هو ما خصلنا عليه وما يجب أن نحصل عليه بالفريق، لا ما فقدناه، قائلاً: مؤمن بقدرات لاعبي الريدز و غياب كوتنيو لا يؤثر على الإطلاق.